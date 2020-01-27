В Крыму дома, в которых меньше пяти квартир, исключат из Региональной программы капремонта

В НО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым» сообщают:

В связи с внесением изменений в статью 6 Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым», из Региональной программы и краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Крым исключаются дома, в которых имеется менее чем пять квартир. Обращаем внимание собственников на то, что возврат ранее оплаченных денежных средств осуществляется только после исключения дома из Региональной программы и краткосрочных планов капитального ремонта.

Как осуществить возврат средств

Для осуществления возврата собственнику, на которого открыт лицевой счёт, необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта или в местное отделение Единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ) с соответствующим заявлением (бланк можно скачать на сайте фонда kaprem82.ru в разделе «Собственникам» — пункт «Как владельцам квартир в домах, исключённых из программы капремонта, вернуть выплаченные взносы»), приложив копии следующих документов:

Копии документов, подтверждающих оплату взносов на капитальный ремонт. Копии паспорта заявителя (или его представителя). Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. Реквизиты банка с номером карточки получателя или банковские реквизиты. Правоустанавливающие или иные документы на помещение.

Дополнительную информацию можно уточнить у специалистов Регионального оператора по телефонам: