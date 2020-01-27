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Капремонт домов в Крыму - найти свои дом в программе можно через интернет-сервис

В Крыму дома, в которых меньше пяти квартир, исключат из Региональной программы капремонта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:16 27.01.2020

В НО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым» сообщают:

В  связи с внесением изменений в статью 6 Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым»,  из Региональной программы и краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Крым исключаются дома, в которых имеется менее  чем пять квартир. Обращаем внимание собственников на то, что возврат ранее оплаченных денежных средств осуществляется только после исключения дома из Региональной программы и краткосрочных планов капитального ремонта. 

Как осуществить возврат средств

Для осуществления возврата собственнику, на которого открыт лицевой счёт,  необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта или в местное отделение Единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ) с соответствующим заявлением (бланк можно скачать на сайте фонда kaprem82.ru  в разделе «Собственникам»  — пункт «Как владельцам квартир в домах, исключённых из программы капремонта, вернуть выплаченные взносы»), приложив копии следующих документов:

  1. Копии документов, подтверждающих оплату взносов на капитальный ремонт.
  2. Копии паспорта заявителя (или его представителя).
  3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
  4. Реквизиты банка с номером карточки получателя или банковские реквизиты.
  5. Правоустанавливающие или иные документы на помещение.

Дополнительную информацию можно уточнить у специалистов Регионального оператора по телефонам:

  • (3652) 799-771,
  • + 7 978 880 25 52.

В Крыму дома, в которых меньше пяти квартир, исключат из Региональной программы капремонта

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