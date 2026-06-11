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Новости Республики
В Крыму двух человек судили за организацию незаконной миграции
источник фото: Комсомольская правда Крым, автор фото: Олег Золото

В Крыму двух человек осудили за организацию незаконной миграции

Опубликовал: news-parser в Происшествия 13:36 11.06.2026

В Крыму двух местных жителей признали виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю. Один из организаторов находил иностранцев, которые хотели работать в Крыму, но не имели на это законных оснований. Его сообщник – житель села Партизанское Симферопольского района 1966 года рождения. Мужчина фиктивно ставил приезжих на миграционный учет. Кроме того, он оформлял иностранцам патенты для работы.

В предоставленных документах указывалось, что иностранцы трудоустроены на строительных объектах, в то время как они были задействованы в виноградарском хозяйстве Бахчисарайского района, – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Бахчисарайский районный суд признал сообщников виновными. Одного из них приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осужденного оштрафовали на 245 тысяч рублей. Его сообщнику назначили 2,5 года лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

источник: Комсомольская правда Крым

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