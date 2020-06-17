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В Крыму - еще14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого: 575
Фото: ФБ

В Крыму — еще14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого: 575

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:21 17.06.2020

Выздоровевших за весь период – 381 человек.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 14 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 4 — при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, — проинформировал Глава Крыма.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 90 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 426 случаев зарегистрировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период – 381 человек.

В Крыму - еще14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого: 575

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