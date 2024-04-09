В Крыму ФСБ задержала мужчину, призывавшего нападать на русских

Мужчину, который призывал к насилию по отношению к русским и выкрикивал антироссийские лозунги, задержали в Республике Крым. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по РК и г. Севастополю.

Установлено, что 51-летний житель Феодосии публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности. Согласно заключению лингвистической экспертизы, в высказываниях мужчины имеются призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских), — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в управлении, в отношении задержанного возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Феодосийский городской суд.

источник: пресс-служба управления ФСБ России по РК и г. Севастополю