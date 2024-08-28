Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму ФСБ задержан феодосиец — призывал в интернет к убийству русских
актуально в республике
В у ФСБ задержан феодосиец — призывал в интернет к убийству русских
фото: © Александр Демьянчук/ ТАСС, архив

В Крыму ФСБ задержан феодосиец — призывал в интернет к убийству русских

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:07 28.08.2024

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю задержали жителя Феодосии за призывы к убийству русских, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Пресечена противоправная деятельность жителя Феодосии, который публично призывал к убийству русских, а также всячески публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, проживающих на территории других стран, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летний мужчина был активным участником украинских чатов в Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении он активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления. Однако использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности.

Узнайте больше:  Социальные услуги получают более 29 тысяч крымчан

Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи гражданина содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские).

В отношении мужчины следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

источник: ТАСС

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ФСБ России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ФСБ России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.