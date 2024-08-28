В Крыму ФСБ задержан феодосиец — призывал в интернет к убийству русских

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю задержали жителя Феодосии за призывы к убийству русских, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Пресечена противоправная деятельность жителя Феодосии, который публично призывал к убийству русских, а также всячески публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, проживающих на территории других стран, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 37-летний мужчина был активным участником украинских чатов в Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении он активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления. Однако использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности.
Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи гражданина содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские).
В отношении мужчины следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
источник: ТАСС
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