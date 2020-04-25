В Крыму готовят новые обсерваторы для зараженных коронавирусом  и «подозреваемых»

В Крыму необходимо обустроить новые обсерваторы для наблюдения за гражданами с подозрением на коронавирус. Об этом в ходе очередного заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сказала вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская. Всего в обсерваторах находятся 114 человек, из них 97 в Евпатории и 17 – в Ялте. Своеобразным обсерватором стала со вчерашнего дня Симферопольская Железнодорожная больница – а это еще 115 человек.
Мы обсуждали вопрос развертывания дополнительных обсерваторов, потому что такими темпами нам не хватает мест, будем дополнительно рассматривать возможность развертывания обсерваторов в других санаториях, – сообщила Романовская.
Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил подготовить список санаториев, которые можно использовать в качестве обсерваторов к началу следующей недели.
До понедельника все резервные площади, которые можно приспособить под обсерватор, подаете списком, мы их нормативным актом фиксируем. Должно быть достаточно коечной мощности, – сказал Аксёнов.
Романовская уточнила, что в понедельник специалисты обследуют санаторий «Прибой» Министерства здравоохранения РК для возможного развертывания нового обсерватора.
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