В Крыму готовятся к пожароопасному периоду

На территории Крымского полуострова с началом весны стартовала подготовка к пожароопасному периоду, срок начала которого определен 1 апреля 2021 года. В частности, организовано выполнение мероприятий, направленных на защиту открытых территорий, лесных массивов и населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период.

Одним из важных направлений деятельности в этом вопросе являются проверки готовности к тушению лесных пожаров лесопожарных формирований (станций) Государственных автономных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства экологии и природных ресурсов РК. Подготовка этих организаций крайне важна, поскольку оперативное реагирование на возгорание в лесном фонде – основная задача таких специалистов. Именно лесопожарные формирования и станции имеют возможность предотвратить распространение огня на большую территорию экосистем и минимизировать ущерб от огня. Поэтому вопросу их готовности к действиям по предназначению уделяется особое внимание, — сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Так, специалисты Управления надзорной деятельности и профилактической работы в составе межведомственных групп осуществляют контроль работоспособности специальной техники, наличия необходимого инвентаря, а также готовность личного состава к действиям в случае возникновения пожара.

По результатам проверок будут составлены акты готовности, с указанием недостатков, если таковые будут выявлены. Информация также будет предоставлена руководству Министерства экологии и природных ресурсов РК.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК