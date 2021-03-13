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В Крыму готовятся к пожароопасному периоду

В Крыму готовятся к пожароопасному периоду

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:48 13.03.2021

На территории Крымского полуострова с началом весны стартовала подготовка к пожароопасному периоду, срок начала которого определен 1 апреля 2021 года.  В частности, организовано выполнение мероприятий, направленных на защиту открытых территорий, лесных массивов и населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период.

Одним из важных направлений деятельности в этом вопросе являются проверки готовности к тушению лесных пожаров лесопожарных формирований (станций) Государственных автономных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства экологии и природных ресурсов РК. Подготовка этих организаций крайне важна, поскольку оперативное реагирование на возгорание в лесном фонде – основная задача таких специалистов. Именно лесопожарные формирования и станции имеют возможность предотвратить распространение огня на большую территорию экосистем и минимизировать ущерб от огня. Поэтому вопросу их готовности к действиям по предназначению уделяется особое внимание, — сообщили  пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Так, специалисты Управления надзорной деятельности и профилактической работы в составе межведомственных групп осуществляют контроль работоспособности специальной техники, наличия необходимого инвентаря, а также готовность личного состава к действиям в случае возникновения пожара.

В Крыму готовятся к пожароопасному периоду В Крыму готовятся к пожароопасному периоду В Крыму готовятся к пожароопасному периоду В Крыму готовятся к пожароопасному периоду

По результатам проверок будут составлены акты готовности, с указанием недостатков, если таковые будут выявлены. Информация также будет предоставлена руководству Министерства экологии и природных ресурсов РК.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В Крыму готовятся к пожароопасному периоду

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