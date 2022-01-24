В Крыму готовятся к благотворительной акции «Мерхаметлик лялеси» («Тюльпан милосердия»)

В Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь (Таврический Муфтият) идет подготовка к благотворительной акции «Мерхаметлик лялеси» («Тюльпан милосердия») при поддержке глав администраций Симферопольского района и г. Симферополь. К участию в акции приглашены учащиеся школ и детских садов Симферополя и Симферопольского района, которые своими руками изготовили символ акции – тюльпан — для дальнейшей реализации. Вырученные средства будут переданы семьям с детьми, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Символ акции – тюльпан – уже изготовили воспитанники детских садов Симферопольского района. Так, в минувшую пятницу начальник управления образования администрации Симферопольского района Светлана Дмитрова и начальник отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений администрации Симферопольского района Эдем Рамазанов передали куратору акции – начальнику отдела организации религиозных мероприятий ДУМК Зенифе Аблаевой изготовленные детьми тюльпаны.

Отрадно, что акция «Мерхаметлик лялеси» нашла отклик в сердцах людей. Мы видим, с каким трепетом дети готовятся к ней, чувствуя ответственность и желая помочь своим сверстникам, которые нуждаются в поддержке, — цитирует пресс-служба ДУМК Зенифе Аблаеву.

Акция под девизом «Добро руками детей и добрыми помыслами взрослых» в этом году пройдет во второй раз на территории Симферопольского района и г. Симферополь с 14 февраля по 6 марта.

Напомним, что в минувшем году по итогам акции «Мерхаметлик лялеси» было собрано 120 тысяч рублей. Помощь получили шесть семей с тяжелобольными детьми.

фото: пресс-служба ДУМК

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