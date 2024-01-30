В Крыму готовятся к сбросу паводковых вод

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев поручил усилить контроль подготовки к безаварийному пропуску дождевых и паводковых вод.

В целях обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия, вызванные паводками, по поручению министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева, будут созданы межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС Крыма, для проведения мониторинга на наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления прилегающих территорий в черте населенных пунктов, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проведут выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе. Также для получения оперативной информации сотрудниками «КРЫМ-СПАС» и «Пожарная охрана Республики Крым», во время профилактической работы с населением регулярно осуществляется осмотр русел рек. В случае выявления мест, представляющих потенциальную угрозу, информация о них немедленно будет передана в органы местного самоуправления.