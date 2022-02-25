В Крыму хитроумных фермера и предпринимателя заставили вернуть 3 миллиона рублей государству

Грант был использован не по назначению.

В Крыму Раздольненский районный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с главы крестьянско-фермерского хозяйства и индивидуального предпринимателя ущерба, причиненного преступлением. Ранее судом были вынесены обвинительные приговоры, которыми ответчики признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как установлено судом, осенью 2019 года фермер получил от государства грант на реализацию проекта в сельскохозяйственной сфере, но использовал деньги не по целевому назначению.

С целью хищения денежных средств он заключил фиктивные договоры купли-продажи 37 голов скота с предпринимателем на общую сумму 3 млн. рублей, причинив Министерству сельского хозяйства Республики Крым материальный ущерб на указанную сумму. Полученными денежными средствами мужчины распорядились по своему усмотрению, — рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с мнением прокурора и взыскал с главы крестьянско-фермерского хозяйства и индивидуального предпринимателя солидарно в пользу регионального министерства сельского хозяйства 3 млн. рублей в счет компенсации причиненного имущественного вреда. Судебное решение не вступило в законную силу.

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