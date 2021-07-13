В Крыму — хороший урожай персиков

В Республике Крым стартовала уборочная кампания персиков.

Крымские аграрии собрали 34,5 тонны вкуснейших ароматных фруктов. На сегодня убрано 20 гектаров садов, что составляет 1,5% от общей площади, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

На сельхозпредприятиях Крыма предстоит убрать более 1290 гектаров насаждений фруктовых садов.

Уборка персика проходит в Бахчисарайском районе в АО «Агрофирма «Черноморец», ООО «Бахчисарайская долина», АО «Крым-вино», ООО «Фруктовый рай», ООО «Персики Бахчисарая». Напомню, в этом году на развитие отрасли садоводства в республике выделено 446 миллионов рублей, — говорит заместитель Председателя Правительства Крыма.