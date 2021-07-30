В Крыму хотят максимально помочь тем, кто лишился жилья в результате стихийного бедствия

В Крыму прорабатывается возможность компенсировать стоимость жилья гражданам, чьи домовладения были признаны аварийными в результате июньского стихийного бедствия. По словам Главы РК Сергея Аксёнова, все компенсации пострадавшим в результате ЧС гражданам, предусмотренные федеральным законодательством, выплачены практически в полном объеме.

Также Глава Республики сообщил, что из внебюджетных источников производятся выплаты гражданам за пострадавший автотранспорт.

Кроме того, как уже было сказано ранее, по аналогии с Тулуном будут производиться выплаты в размере 6 тысяч рублей за квадратный метр на капитальный ремонт своих домовладений. Отдельно прорабатывается проект нормативного документа, который даст возможность компенсировать стоимость домовладений, которые были признаны аварийными в результате ЧС, для покупки гражданами жилья, — пояснил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что подробная информация будет известна к 15 августа. Ну а восстановление инфраструктуры после подтоплений будет проводиться в течение 2021 – 2022 годов. Для этого есть необходимая нормативная база и средства, результат будет зависеть только от технологических сроков ремонта.