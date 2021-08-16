В Крыму хотят включить акваторию Сиваша в рыбный промысловый район

В Крыму ведутся работы по включению акватории озера Сиваша в промысловый район. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Результатом работ должно стать увеличение промысла кефали в заливе озера на 150-200 тонн. В течение двух недель сотрудники департамента рыбного хозяйства Минсельхоза Крыма совместно с представителями Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии при участии и технической поддержке местных рыбаков работали над возможностью открытия промыслового района в заливе Сиваш Азовского моря, — пояснил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что для получения достоверных материалов и сведений была поставлена задача определить наиболее эффективные виды орудия лова, не наносящие вред окружающей среде и водным биоресурсам, обозначить пространственное и временное распределение рыбы, а также определить сроки её промысла.

Департамент рыбного хозяйства минсельхоза Республики сделало всё возможное, чтобы были собраны обширные материалы, на основании которых можно сделать положительные для рыбаков выводы, которые, мы надеемся, в ближайшее время будут закреплены в Правилах рыболовства, — уточнил заместитель председателя Совмина РК.

Благодаря проведенным исследованиям ведомство рассчитывает на увеличение валового производства рыбной продукции, а также на создание нескольких десятков рабочих мест в северном и северо-восточном Крыму.