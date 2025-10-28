В Крыму хотят пересмотреть квоты и сроки вылова рыбы

В этом году получилась такая парадоксальная ситуация. Херсонские рыбаки начали вылавливать намного раньше кефаль, чем планировали мы. В этом году она и пошла раньше. И вот сейчас мы наблюдаем следующую картину: квота выбрана ранее в Херсоне, выбрана правильно, законно. И получилось так, что сейчас мы около своего побережья, Раздольненского, Черноморского районов, фиксируем нормальное количество кефалей, которые мы можем добывать, но квоты уже по факту нет, – рассказал он.

Кратюк рассказал, что о ситуации он докладывал главе республики Сергею Аксенову и получил от него задание отследить объемы, которые может добывать Херсонская область и Республика Крым соответственно. Кроме того, нужно сдвинуть сроки лова, чтобы «наши рыбаки могли как можно дольше ловить, любыми разрешенными способами», считает министр.

Будет у нас в Ростове большой научный совет, там будем писать письмо о том, чтобы сдвинуть, расширить сроки, время вылова», — подчеркнул он.

Министр сельского хозяйства республики также отметил, что этот год был нестандартным для рыболовства с точки зрения погодных условий, влияющих на поведение рыбы и отражающихся на отрасли: холодная весна и теплая осень.