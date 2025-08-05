В Крыму и на юге России вводят веерные отключения мобильного интернета

30 июля – день Марины и Лазаря. Нынче время молний и зарниц

Узнайте больше: 30 июля – день Марины и Лазаря. Нынче время молний и зарниц

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