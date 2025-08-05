В Крыму и на юге России вводят веерные отключения мобильного интернета

Мобильный интернет в Крыму и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.
Мобильный интернет будет веерно выключаться из центра на юге РФ и в Крыму… По федеральной команде (без участия местных властей)… на несколько часов или даже дней, – сказано в сообщении.
Отмечается, что такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России, и в Крыму они будут касаться в том числе крупных городов: Симферополя, Ялты, Евпатории.
Это делается для противодействия атакам и… исключения возможности управления и наведения вражеских разносредовых дронов, – уточняется в сообщении советника главы республики.
По словам Крючкова, голосовая связь и SMS при этом будут работать стабильно через сотовые каналы.
Крымчанам и гостям полуострова на время длительного отключения мобильного интернета рекомендуется пользоваться домашними, офисными и городскими сетями Wi-Fi. При этом вне дома и офиса отдавать предпочтение Wi-Fi в заведениях (кафе, отелях или гостиницах), и не использовать открытые анонимные сети, так как они могут быть опасны.
Поскольку Wi-Fi и голосовые вызовы снижают заряд аккумулятора телефона гораздо быстрее, следует держать при себе заведомо заряженный пауэрбанк.
Рекомендуется также записать в телефон номера такси в регионе и скачать оффлайн-карты: Яндекс Карты/Навигатор, 2ГИС, Maps.me, Organic Maps, что поможет там, где действует GPS и ГЛОНАСС.
Кроме того, власти советуют снимать наличные деньги на случай необходимости, поскольку при отключении интернета терминалы в магазинах, ресторанах и в транспорте могут не работать.
источник: РИА Новости Крым
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