В Крыму и Севастополе началось голосование по поправкам в Основной закон страны

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля, включительно.

В Республике Крым и городе федерального значения Севастополе началось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Основной закон страны назначено на 1 июля, но участки решено было открыть раньше – с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать более равномерно в течение семи дней.

Как мы уже сообщали, с утра заработали участки в Бахчисарайском районе Крыма. На одном из них проголосовал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

По словам председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, регионы по-разному приняли решение о проведении голосования: одни, как Бахчисарайский район, определили, что им лучше, чтобы участки работали с 8:00, а после будет голосование на дому, другие – что им будет удобнее с 16:00 до 20:00.

Голосование завершится 1 июля в 20:00 по местному времени. После этого начнется подсчет голосов за все дни, начиная с 25 июня. Поправки будут считаться принятыми, если за них выскажется более половины участников голосования.

Реализовать свое конституционное право смогут все жители Крыма. Для этого разработан комплекс дополнительных мероприятий – в муниципальных образованиях будут организованы выезды с представителем комиссии непосредственно в те села, где нет участков для голосования из-за относительно небольшого количества жителей. Также откроется ряд участков в местах временного пребывания граждан. Здесь имеются в виду те больницы, которые не находятся на карантине, следственный изолятор.

В целях обеспечения санитарной защиты граждан Избирательной комиссией Республики Крым совместно с Министерством промышленности РК проведена работа по приобретению средств индивидуальной защиты и дезинфекции для членов избирательных комиссий, участников голосования, наблюдателей, представителей средств массовой информации и правоохранительных органов, находящихся на участке, а также для оборудования помещений (мест) для голосования.

Таким образом, все участники голосования, члены избирательных комиссий и иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены масками, одноразовыми медицинскими перчатками, антисептическими средствами для обработки рук. Члены избирательных комиссий также будут экипированы одноразовыми халатами и защитными экранами для лица, а участникам голосования предоставят одноразовые ручки.

Непосредственно участок для голосования в течение дня будет обрабатываться дезинфицирующими растворами. На входе будет осуществляться температурный контроль и находиться антибактериальный коврик. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

Всего на территории Республики Крым образовано 1128 постоянных избирательных участков, 37 участков в местах временного пребывания избирателей (из них 36 – в учреждениях здравоохранения (больницах), 1 – в СИЗО.

В Севастополе на 8:00 открылись все 180 участков. Участковые избирательные комиссии на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации работают с 8:00 до 20:00 часов ежедневно в дни досрочного голосования (с 25 по 30 июня 2020 года) и с 8:00 до 20:00 часов 1 июля 2020 года.

Все желающие могут ознакомиться с текстом ключевых поправок и узнать о процедуре голосования на специальном сайте Центризбиркома.

Кроме того, севастопольцы смогут узнать всю необходимую информацию о голосовании по поправкам в Конституцию от добровольцев общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Проконсультироваться можно на сайте DOBRO.RU на 11 точках в торговых центрах города с 17:00 до 20:00 волонтеры ответят на вопросы. Для участия в проекте привлечено больше 100 добровольцев.

Как уточнили в правительстве Севастополя, «Волонтеры Конституции» 1 июля помогут маломобильным гражданам проголосовать, а также выполнят функции общественных наблюдателей на избирательных участках.