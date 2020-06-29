В Крыму идёт уборочная кампания. В лидерах — Красноперекопский район

Заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин назвал лидеров по темпам уборочной кампании в Крыму. Вице-премьер отметил лучшие на сегодня районы, дающие самые высокие результаты по урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур.

Самые высокие темпы уборочной кампании сегодня фиксируются в хозяйствах Красноперекопского района: убрано 17% площадей, 13% убрано в Ленинском районе, 11% — в Советском и почти 10% площадей — в Раздольненском районе, — цитирует пресс-служба Андрея Рюмшина.

Лидерами по урожайности зерновых стали Раздольненский район – 24,7 ц/га и Красноперекопский район – почти 24 ц/га, в Красногвардейском районе — 19,2 ц/га и в Сакском районе – почти 18 ц/га.

Напомним, с учётом сложившихся погодных условий этого года, крымские аграрии приступили к уборке ранних зерновых культур 10 июня 2020 года.

В этом году уборочная кампания проходит в непредсказуемых и совсем непростых природно-климатических условиях: в июне была продолжительная засуха, которую сменили осадки, сдерживающие темпы уборочных работ. Но, несмотря на объективные трудности, благодаря высокой профессиональной подготовке кадров, ответственному отношению к исполнению задач продовольственной безопасности, на сегодня к уборочной кампании приступили все районы Республики Крым. Наибольшие площади предстоит убрать в хозяйствах Красногвардейского района — 81,4 тысячи гектаров, Джанкойского – почти 67 тысяч гектаров, Сакского — 58 тысяч гектаров, и Ленинского района — 51 тысяч гектаров, — сообщил Андрей Рюмшин.

В республике фактически обмолочено 42,4 тысячи гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, что составило более 76 тысяч тонн со средней урожайностью 18 ц/га. В этом году предстоит убрать более 575 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК