В Крыму идёт уборка подсолнечника

Министерство сельского хозяйства Республики Крым информирует о начале уборочной кампании подсолнечника – одной из основных масличных культур региона. В текущем году аграриям предстоит убрать посевы на площади свыше 40 тысяч гектаров.
По оперативным данным на сегодняшний день обмолочено 350 гектаров. Первыми к уборке приступили сельхозпроизводители Красноперекопского района.
Минсельхоз Крыма внимательно следит за ходом уборочных работ и оказывает необходимую поддержку сельхозтоваропроизводителям.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
С тегами: сельское хозяйство крыма