Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Сельское хозяйство Крыма | В Крыму идёт уборка подсолнечника
Новости Республики
В Крыму идёт уборка подсолнечника

В Крыму идёт уборка подсолнечника

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 21:58 13.08.2025

Министерство сельского хозяйства Республики Крым информирует о начале уборочной кампании подсолнечника – одной из основных масличных культур региона. В текущем году аграриям предстоит убрать посевы на площади свыше 40 тысяч гектаров.

По оперативным данным на сегодняшний день обмолочено 350 гектаров. Первыми к уборке приступили сельхозпроизводители Красноперекопского района.

Минсельхоз Крыма внимательно следит за ходом уборочных работ и оказывает необходимую поддержку сельхозтоваропроизводителям.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 121

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x