В Крыму ищут «крайних» — чиновников, допустивших срывы сроков сдачи строительных объектов в эксплуатацию

Глава РК Сергей Аксёнов поручил провести служебные расследования по действиям должностных лиц, которые допустили срывы сроков сдачи в эксплуатацию строительных объектов в Крыму.

За неисполнение своих служебных обязанностей все виновные должны быть наказаны. Также прошу опубликовать на портале Правительства Республики Крым список должностных лиц, которые допустили срывы сроков, крымчане должны понимать, кто виновен в срыве мероприятий, — сказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, уполномоченные должностные лица должны принимать своевременные управленческие решения по отношению к недобросовестным подрядчикам.

Если подрядчик изначально сообщает, что выполнит определенные задачи в указанный срок, а через какое-то время меняет свое решение, то такого допускать нельзя. Подрядчики, не выполняющие свои обязательства, должны понимать свою ответственность, — добавил Глава Республики.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что бездействие чиновников не должно стать причиной срывов сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

Сидение в кабинетах и ожидание ответа на документы не будут приниматься во внимание, ни в каком из случаев. Если вы понимаете, что существуют риски не сдачи объектов вовремя, то должны приниматься гибкие управленческие решения, — подчеркнул Глава РК.

По мнению Сергея Аксёнова, необходимо создать список добросовестных подрядчиков, рекомендованных к выполнению строительных мероприятий на территории Республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов напомнил, что по возможности необходимо сократить сроки заключения контрактов с подрядными организациями.