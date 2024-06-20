В Крыму исследовали первую пробу пшеницы нового урожая

По информации Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в Красногвардейском районе специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» отобрали первый образец пшеницы нового урожая от партии объемом более 570 тонн. Это стало стартовым этапом государственного мониторинга качества и безопасности зерна на территории полуострова.
Лабораторные испытания проб проведены на базе испытательной лаборатории Темрюкского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Зерно исследовано на соответствие требованиям, установленным ГОСТ 93-53-2016 «Пшеница. Технические условия» и Приказом Министерства сельского хозяйства РФ ОТ 08.09.2021 № 611 «Об утверждении перечня потребительских свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации, в целях проведения государственного мониторинга зерна». Исследованы показатели: влажность, натура, содержание белка, качество и количество клейковины, число падения, стекловидность, загрязненность и зараженность вредителями, вредная примесь и другие, — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
По результатам проведённых испытаний первая проба крымской пшеницы урожая 2024 года соответствует 3 классу.
Напомним, что в этом году рамках государственного мониторинга зерна в Крыму в лабораториях ФГБУ «Центр оценки качества зерна» планируется проверить около 700 тыс. тонн пшеницы.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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С тегами: сельское хозяйство крыма