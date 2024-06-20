В Крыму исследовали первую пробу пшеницы нового урожая

Лабораторные испытания проб проведены на базе испытательной лаборатории Темрюкского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Зерно исследовано на соответствие требованиям, установленным ГОСТ 93-53-2016 «Пшеница. Технические условия» и Приказом Министерства сельского хозяйства РФ ОТ 08.09.2021 № 611 «Об утверждении перечня потребительских свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации, в целях проведения государственного мониторинга зерна». Исследованы показатели: влажность, натура, содержание белка, качество и количество клейковины, число падения, стекловидность, загрязненность и зараженность вредителями, вредная примесь и другие, — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

По результатам проведённых испытаний первая проба крымской пшеницы урожая 2024 года соответствует 3 классу.

Напомним, что в этом году рамках государственного мониторинга зерна в Крыму в лабораториях ФГБУ «Центр оценки качества зерна» планируется проверить около 700 тыс. тонн пшеницы.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК