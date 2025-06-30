В Крыму исследовали первые пробы пшеницы урожая 2025 года

Качество крымской пшеницы демонстрирует хорошие показатели по результатам исследований, проведенных в рамках государственного мониторинга зерна.

В лаборатории Азово-Черноморского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследованы первые 3,2 тыс. т пшеницы нового урожая – 24 июня в хозяйствах Красноперекопского и Джанкойского районов республики были отобраны пять проб, результаты испытаний показали, что четыре из них соответствуют 3 классу, одна проба отнесена к 5 классу.

Натура пшеницы составила свыше 800 г/л, что говорит о её высокой плотности и способности накапливать питательные вещества. Кроме того, крымское зерно из первых проб урожая 2025 года отличается высоким содержанием клейковины – в пределах 29-32%, такая пшеница используется для производства муки без улучшителя или филлера и будет востребована для переработки на пищевые цели, – отметили в филиале.

Напомним, что ожидаемый объем урожая пшеницы в этом году в Республике Крым – более 900 тыс. т. Азово-Черноморским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК», который осуществляет государственный мониторинг зерна на территории региона, планируется отбор более 1,2 тыс. проб и проведение более 23,8 тыс. исследований, которые позволят определить потребительские свойства нового урожая.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК