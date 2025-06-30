Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Сельское хозяйство Крыма | В Крыму исследовали первые пробы пшеницы урожая 2025 года
Новости Республики
В Крыму исследовали первые пробы пшеницы урожая 2025 года
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Крыму исследовали первые пробы пшеницы урожая 2025 года

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 11:45 30.06.2025

Министерство сельского хозяйства Республики Крым сообщает об исследовании первых проб крымской пшеницы урожая 2025 года. Результаты проб показали высокую натуру и содержание клейковины.

Качество крымской пшеницы демонстрирует хорошие показатели по результатам исследований, проведенных в рамках государственного мониторинга зерна.

В лаборатории Азово-Черноморского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследованы первые 3,2 тыс. т пшеницы нового урожая – 24 июня в хозяйствах Красноперекопского и Джанкойского районов республики были отобраны пять проб, результаты испытаний показали, что четыре из них соответствуют 3 классу, одна проба отнесена к 5 классу.

Натура пшеницы составила свыше 800 г/л, что говорит о её высокой плотности и способности накапливать питательные вещества. Кроме того, крымское зерно из первых проб урожая 2025 года отличается высоким содержанием клейковины – в пределах 29-32%, такая пшеница используется для производства муки без улучшителя или филлера и будет востребована для переработки на пищевые цели, – отметили в филиале.

Напомним, что ожидаемый объем урожая пшеницы в этом году в Республике Крым – более 900 тыс. т. Азово-Черноморским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК», который осуществляет государственный мониторинг зерна на территории региона, планируется отбор более 1,2 тыс. проб и проведение более 23,8 тыс. исследований, которые позволят определить потребительские свойства нового урожая.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x