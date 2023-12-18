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В у из незаконного оборота изъята немаркированная табачная продукция на полтора миллиона рублей

В Крыму из незаконного оборота изъята немаркированная табачная продукция на полтора миллиона рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Таможня Крыма 13:24 18.12.2023

С начала года на внутреннем рынке Крымская таможня выявила 11, 3 тыс. пачек сигарет, на которых отсутствовали акцизные марки и предусмотренная действующим законодательством обязательная маркировка табачных изделий. Из них более 800 пачек – сигареты иностранного производства, 10,5 тыс. пачек – сигареты производства государств-членов ЕАЭС, а также 13,5 килограмма иностранного табака для кальяна. Рыночная стоимость изъятой немаркированной продукции составила более 1,5 млн. рублей.

Табачная продукция обнаружена в ходе проведения таможенных осмотров помещений и территорий торговых точек индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную и оптовую торговлю табачной продукцией в Республике Крым, — уточняет пресс-служба Крымской таможни.

Вся незаконно ввезённая табачная продукция изъята из торгового оборота. В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 6 дел об административных правонарушениях.

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В Крыму из незаконного оборота изъята немаркированная табачная продукция на полтора миллиона рублей

Фото и материалы пресс-служба Крымской таможни.

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