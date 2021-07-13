В Крыму из-за коронавируса ограничат массовое празднование Курбан-байрама

Духовное управление мусульман Крыма ограничило проведение массовых празднований Курбан-байрама в Республике из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

В связи с резким увеличением случаев заражения новой короновирусной инфекцией в нашей республике, Муфтият Крыма ограничивает проведение массовых мероприятий в рамках празднования Къурбан-байрама, — говорится в сообщении.

По словам Муфтия Крыма, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы минимизировать возможность заражения людей.

Мы все знаем, что места массового скопления являются благоприятной средой для распространения инфекционных заболеваний. Осознавая, что у нас сегодня сложная ситуация с новой короновирусной инфекцией, мы не можем подвергать жизни людей опасности. В связи с этим ограничиваем массовые празднования, — подчеркнул Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев.

При этом он отметил, что допускается проведение небольших, до 50 человек, детских праздничных программ во дворах мечетей с раздачей подарков.

Муфтият Крыма призывает соотечественников придерживаться всех мер безопасности, носить в общественных местах маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию, а также отказаться от проведения массовых мероприятий (дуа, свадьбы) и участия в них.