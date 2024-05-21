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В у из-за понижения температур пострадали 500 гектаров плодовых культур
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Крыму из-за понижения температур пострадали 500 гектаров плодовых культур

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 15:09 21.05.2024

О том, что в Крыму из-за кратковременного понижения температур пострадали 500 гектаров плодовых культур, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник. В Республике Крым режим ЧС на сельскохозяйственных участках многолетних насаждений не введён.

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник посетил предприятия Республики Крым, которые пострадали в результате заморозков. Отметил, что в Белогорском районе зафиксированы повреждения яблоневых деревьев в садах трёх предприятий, на площади 500 гектаров, повреждения от 30 до 90 процентов.

В городском округе Судак пострадало одно предприятие, там повреждения составили порядка 30 процентов завязавшихся плодов. Есть небольшие локальные воздействия температур на многолетние культуры в Бахчисарайском районе – пострадало порядка 60 гектаров лаванды и персика. Из-за небольшого числа предприятий, пострадавших в результате действия отрицательных температур, режим ЧС на сельскохозяйственных участках многолетних насаждений в Республике не введён.

В текущих условиях мы прорабатываем вопрос оказания поддержки сельхозпредприятиям Республики Крым для того, чтобы можно было урегулировать те экономические ожидаемые убытки предприятий, которые проявятся в результате недобора урожая в конкретных предприятиях. Если быть точнее, то в основном, это хозяйства Белогорского района. Механизм страхования в Республике Крым работает уже не один год, есть ряд организаций, которые страхуют риски, а также за счет мер государственной поддержки возможна оплата половины стоимости затрат по страховому полису, что позволяет сельхозпредприятию экономить средства, — сообщил заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Крым Николай Тютюник.

По словам чиновника, ежегодно на развитие садоводства направляется порядка 800 миллионов рублей. В Республике Крым насаждения плодово-ягодных культур составляют более 15 тысяч гектаров, в прошлом году собрано почти 197 тысяч тонн урожая. В этом году, за счёт вступления в плодоношение новых молодых насаждений, мы рассчитываем, что общий валовой сбор в Республике Крым должен сохранится на уровне прошлого 2023 года.

Узнайте больше:  В Крыму намерены собрать около 197 тысяч тонн плодово-ягодной продукции

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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