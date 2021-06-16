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В Крыму экипаж патрульного катера Росгвардии пришёл на помощь туристу

В Крыму экипаж патрульного катера Росгвардии пришёл на помощь туристу

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:36 16.06.2021

Сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования акватории Международного детского центра «Артек» пришли на помощь туристу, повредившему ногу на склоне горы Аю-Даг.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городскому округу Ялта сержанты полиции Андрей Никитенко, Вячеслав Поляков и младший сержант полиции Дмитрий Авдюничев, патрулируя акваторию детского центра, заметили на южном склоне горы Аю-Даг двух подающих сигналы людей. Приблизившись к скальному берегу, росгвардейцы выяснили, что один из туристов во время пешего похода повредил ногу и не может самостоятельно передвигаться, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

 

В Крыму экипаж патрульного катера Росгвардии пришёл на помощь туристу

Стражи правопорядка приняли 38-летнего и 37-летнего жителей Ялты на борт патрульного катера и доставили в порт «Артека», где травмированному туристу была оказана необходимая медицинская помощь.

фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

В Крыму экипаж патрульного катера Росгвардии пришёл на помощь туристу

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