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В Крыму экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты
Фото: МО РФ

В Крыму экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 12:36 27.05.2021

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) выполнили тренировочные полёты с нанесением ракетных и бомбовых ударов. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Лётчики, преодолевая противовоздушную оборону условного противника, на средних и малых высотах выполняли простые и сложные полётные задания. Для уничтожения морских и береговых целей они заходили на боевой курс в составе пар и одиночно, нанося условные бомбовые удары по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей и береговой командный пункт, — говорится в сообщении.

Также в ходе тренировки экипаж Су-24МР отработал ведение разведки и передачу данных по местонахождению целей. Всего было задействовано четыре Су-30СМ и четыре Су-24М морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В Крыму экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты

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