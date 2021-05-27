В Крыму экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) выполнили тренировочные полёты с нанесением ракетных и бомбовых ударов. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Лётчики, преодолевая противовоздушную оборону условного противника, на средних и малых высотах выполняли простые и сложные полётные задания. Для уничтожения морских и береговых целей они заходили на боевой курс в составе пар и одиночно, нанося условные бомбовые удары по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей и береговой командный пункт, — говорится в сообщении.

Также в ходе тренировки экипаж Су-24МР отработал ведение разведки и передачу данных по местонахождению целей. Всего было задействовано четыре Су-30СМ и четыре Су-24М морской авиации и ПВО Черноморского флота.