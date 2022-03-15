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В Крыму - конкурс для предоставления грантов на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов
фото: pxhere.com

В Крыму — конкурс для предоставления грантов на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 12:07 15.03.2022

Минсельхоз Крыма с 14 марта по 12 апреля 2022 года проводит конкурс для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым на развитие семейных ферм, а также материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Республике Крым в рамках реализации основного мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым.

На участие в конкурсе для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым на развитие семейных ферм предусмотрено 31,5 млн рублей. Также, на участие в конкурсе для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусмотрено 48,4 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Минсельхоза Крыма по ссылке


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