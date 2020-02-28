В Крыму лидер по кредитованию в 2019 году — сфера промышленности

В структуре кредитного портфеля юридических лиц в Крыму за 2019 год первое место занимает промышленное производство – 28,6%. За ним следуют сфера транспорта и связи – 26,8%, торговли – 19,7% и сельское хозяйство – 11,5%.

В целом темпы роста кредитного портфеля бизнеса в республике превышают показатели в среднем по Российской Федерации и Южному федеральному округу. Так, за прошлый год портфель увеличился по сравнению с 2018-м почти на 30% и на 1 января 2020 года составил 65,4 млрд рублей. Аналогичный показатель по Российской Федерации за прошлый год вырос на 2,6%, а по ЮФО – на 1%.

При этом, кредитный портфель субъектов малого и среднего бизнеса в РК за прошедший год увеличился почти в 1,4 раза, составив 15,4 млрд рублей. Для сравнения, прирост соответствующего показателя по стране и ЮФО – 12,4% и 6,9% соответственно.