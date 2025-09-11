Прямо сейчас:
В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после ливней

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:47 11.09.2025

Все работы по ликвидации последствий подтоплений в крымском селе Кондратьево, на которое накануне днем обрушились проливные дожди, завершены. Все дворы освобождены от воды, сообщили в главке МЧС России по Крыму.

За ночь в Кондратьево все 22 приусадебных участка были освобождены от воды. На месте всю ночь работали от РСЧС 15 человек, две единицы техники, из них от МЧС России 10 человек, 1 единица техники, — говорится в сообщении.

Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился в среду днем на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В Джанкойском районе в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду «ушли» 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.

источник: РИА Новости Крым 

