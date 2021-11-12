В Крыму лютует не только коронавирус. Кривая заболеваний пневмонией резко пошла вверх

Число случаев заболевания пневмонией в Крыму увеличилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом. Республика вошла в список 15 регионов с самым высоким уровнем заболеваемости пневмонией. Об этом сообщила главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения РК Ирина Ульченко.

По результатам оперативных данных, цифры распространённости в целом пневмоний по России примерно 650 на 100 тысяч населения. А Крым, к сожалению, входит в число 15 субъектов, где этот показатель очень высокий. На шесть месяцев он составил 1 337 на 100 тысяч населения, то есть фактически вдвое больше, чем в целом по России, — отметила пульмонолог.

По её словам, большинство случаев, зарегистрированных в Крыму, являются бактериальной пневмонией, вызванной, в первую очередь, пневмококковой инфекцией. Она отличается от коронавирусной и возбудителем, и поражением.

Ранее в минздраве РК призвали крымчан, которые переболели коронавирусом или внебольничной пневмонией, как можно скорее пройти углубленную диспансеризацию. Это позволит медикам оценить риск возникновения осложнений в работе сердечно-сосудистой и легочной системы после перенесенной инфекции.