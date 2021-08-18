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В Крыму меняют формат работы оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19

В Крыму меняют формат работы оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:51 18.08.2021

Однако информирование населения будет осуществляться еженедельно.

Глава РК Сергей Аксёнов провёл заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму. Он заявил об изменении формата работы штаба после 25 августа.

По мнению Сергея Аксёнова, ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет сохраняться и далее. Работа по информированию граждан налажена, и на данный момент проведение заседаний оперативного штаба в привычном формате не требуется.

Мы проводили штабы для информирования крымчан и гостей полуострова, особенно в пик курортного сезона. Однако видим, что ситуация уходит «в длинную». У нас на следующей неделе будет последний штаб в таком режиме. Информирование для населения будет каждую среду в текстовом формате. При этом все вопросы, которые поступают на телефоны горячих линий и на социальные сети, будут отрабатываться в таком же формате, как и сейчас, — сказал Глава Крыма.

В ходе заседания Сергей Аксёнов отметил, что недопустимо, когда документы на приостановку деятельности предприятий общепита, нарушающих меры ограничения, подаются в территориальные подразделения Роспотребнадзора с ошибками и нарушениями. Он поручил министру экономического развития РК Дмитрию Шеряко провести служебное расследование по данным фактам.

К подобным фактам приводит либо некомпетентность, либо коррупционная заинтересованность сотрудников администраций муниципалитетов. Необходимо провести служебное расследование по качеству подачи документов должностными лицами, разобраться в деталях, — сказал Глава Республики.

Сергей Аксёнов поблагодарил добросовестных предпринимателей, соблюдающих предписанные ограничительные меры, и сообщил, что практически ежедневно в указ о режиме повышенной готовности вносятся изменения, которые разрешают работу предприятиям, что провели вакцинацию 100% сотрудников и предоставили доступ к видеонаблюдению.

В Крыму меняют формат работы оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19

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