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В Крыму морская авиация и ПВО Черноморского флота учились сбивать беспилотники
Скриншот: ТК "Звезда"

В Крыму морская авиация и ПВО Черноморского флота учились сбивать беспилотники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:56 09.01.2022

Морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения в Крыму. Одним из элементов стало отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Для проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчетами ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» проведена тренировка по зонам ответственности. В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах, — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа. Привлекались самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, а также боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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