Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Крыму мошенник примерил маску «решалы». Доверчивые граждане отдали ему два миллиона рублей
актуально в республике
В у мошенник примерил маску «решалы». Доверчивые граждане отдали ему два миллиона рублей
Иллюстрация: nashedelopravoe.ru

В Крыму мошенник примерил маску «решалы». Доверчивые граждане отдали ему два миллиона рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:29 16.02.2024

В Крыму Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2022 года по август 2023 года, находясь на территории Кировского района, предлагал знакомым оказать содействие в получении водительских удостоверений, рассмотрении гражданских дел в суде, а также в решении вопроса о прекращении уголовного преследования. В действительности возможности и намерений осуществлять обещанное мужчина не имел, а денежными средствами в размере 2,1 млн. рублей он распорядился по своему усмотрению, — рассказали подробности дела в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.