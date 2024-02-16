В Крыму мошенник примерил маску «решалы». Доверчивые граждане отдали ему два миллиона рублей

В Крыму Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2022 года по август 2023 года, находясь на территории Кировского района, предлагал знакомым оказать содействие в получении водительских удостоверений, рассмотрении гражданских дел в суде, а также в решении вопроса о прекращении уголовного преследования. В действительности возможности и намерений осуществлять обещанное мужчина не имел, а денежными средствами в размере 2,1 млн. рублей он распорядился по своему усмотрению, — рассказали подробности дела в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.