В Крыму на единый экстренный номер «112» в мае поступило более 158 тысяч звонков

С 1 по 31 в Крыму на единый номер экстренных вызовов «112» поступило 158 552 вызова. Об этом сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев. По его информации, в «Скорую помощь» на номер «103» было переведено 7 950 вызовов, в полицию на «102» – 5 999 вызовов, на номер «101» переадресовано 917 вызовов, на номер «104» — 407 вызовов, переведено на ЕДДС – 2 037 вызовов. Также 2 112 раз была оказана телефонная консультация, ну а 357 вызовов классифицированы как «детская шалость».

В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

пожарной охраны;

полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийной службы газовой сети;

«Антитеррор».

Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:

пожар;

запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;

дорожно-транспортное происшествие;

домашнее насилие;

преступления, свидетелем которого вы стали;

нарушение общественного порядка;

срочная медицинская помощь.

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