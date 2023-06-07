В Крыму на единый экстренный номер «112» в мае поступило более 158 тысяч звонков

С 1 по 31 в Крыму на единый номер экстренных вызовов «112» поступило 158 552 вызова. Об этом сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев. По его информации, в «Скорую помощь» на номер «103» было переведено 7 950 вызовов, в полицию на «102» – 5 999 вызовов, на номер «101» переадресовано 917 вызовов, на номер «104» — 407 вызовов, переведено на ЕДДС – 2 037 вызовов. Также 2 112 раз была оказана телефонная консультация, ну а 357 вызовов классифицированы как «детская шалость».
В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:
- пожарной охраны;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- «Антитеррор».
Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:
- пожар;
- запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
- дорожно-транспортное происшествие;
- домашнее насилие;
- преступления, свидетелем которого вы стали;
- нарушение общественного порядка;
- срочная медицинская помощь.
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