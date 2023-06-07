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В Крыму на единый экстренный номер «112» в мае поступило более 158 тысяч звонков
Фото: МЧС РК

В Крыму на единый экстренный номер «112» в мае поступило более 158 тысяч звонков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 07.06.2023

С 1 по 31 в Крыму на единый номер экстренных вызовов «112» поступило 158 552 вызова. Об этом сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев. По его информации, в «Скорую помощь» на номер «103» было переведено 7 950 вызовов, в полицию на «102» – 5 999 вызовов, на номер «101» переадресовано 917 вызовов, на номер «104» — 407 вызовов, переведено на ЕДДС – 2 037 вызовов. Также 2 112 раз была оказана телефонная консультация, ну а 357 вызовов классифицированы как «детская шалость».

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В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

  • пожарной охраны;
  • полиции;
  • скорой медицинской помощи;
  • аварийной службы газовой сети;
  • «Антитеррор».

Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:

  • пожар;
  • запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
  • дорожно-транспортное происшествие;
  • домашнее насилие;
  • преступления, свидетелем которого вы стали;
  • нарушение общественного порядка;
  • срочная медицинская помощь.

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