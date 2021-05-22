В Крыму на месте недостроя возведут казино

По информации источника, недостроенный санаторий «Фортуна» выставили на торги под возведение игорной зоны «Золотой берег».

Начальная цена объекта в Кацивели составляет 210 млн рублей. В эту стоимость входит здание площадью 5 000 кв. м., законченное наполовину, спортивно-оздоровительные постройки, а также другие сооружения.

Игорная зона будет построена в начале 2024 года. Уже подписаны инвестиционные соглашения и выделено место (15 га) под оборудование зоны. В проект игорной зоны «Золотой берег» планируют вложить 3 млрд рублей. Инвестиции окупятся примерно за 8 лет работы комплекса.

Как сообщили в ялтинской администрации, проект предполагает строительство казино, отделений банков, отеля, ресторанов, кафе, театра, конференц-зала, концертно-зрелищного зала и других объектов.

Планируется, что «Золотой берег» выведет курортный уровень Крыма на более высокий уровень, предоставит новые возможности трудоустройства, а также увеличит размер налоговых и социальных поступлений в региональный и государственный бюджеты.