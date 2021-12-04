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 В Крыму на полигонах Черноморского флота начались учения с подразделениями морской пехоты
Фото: пресс-служба ЮВО

В Крыму на полигонах Черноморского флота начались учения с подразделениями морской пехоты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:04 04.12.2021

Более 500 военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота прибыли в полигоны боевой подготовки, расположенные на Крымском полуострове.

В полевых условиях морские пехотинцы выполнят задачи по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, механики-водители отработают приёмы вождения в преодолении различных препятствий при движении по пересечённой местности и морскому побережью.

Кроме того, при передвижении на полигоны морские пехотинцы отработали действия по обороне колонн техники на марше и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на зимний период обучения.

В Крыму на полигонах Черноморского флота начались учения с подразделениями морской пехоты

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