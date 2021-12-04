 В Крыму на полигонах Черноморского флота начались учения с подразделениями морской пехоты

Более 500 военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота прибыли в полигоны боевой подготовки, расположенные на Крымском полуострове.

В полевых условиях морские пехотинцы выполнят задачи по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, механики-водители отработают приёмы вождения в преодолении различных препятствий при движении по пересечённой местности и морскому побережью.

Кроме того, при передвижении на полигоны морские пехотинцы отработали действия по обороне колонн техники на марше и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.