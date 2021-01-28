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В Крыму на развитие отраслей рыбного хозяйства выделили 33 млн рублей
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства

В Крыму на развитие отраслей рыбного хозяйства выделили 33 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 28.01.2021

О том, что порядка 33 миллионов рублей господдержки в 2020 году выделено на развитие отраслей рыбного хозяйства Крыма, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

С 2020 года господдержка в виде субсидий в рамках программы «Развитие отраслей рыбного хозяйства» на возмещение части затрат на приобретение и ремонт оборудования предусмотрена и для рыбоперерабатывающих предприятий. Бюджетом Республики Крым в 2020 году профинансированы мероприятия межведомственной целевой программы в размере 32,6 млн рублей. Субсидии получили 14 предприятий, из них 8 рыбоводных хозяйств, 5 рыболовных компаний, одна из которых с функциями рыбопереработки и 1 рыбоперерабатывающий комбинат, — цитирует чиновника пресс-служба.

По словам Андрея Рюмшина, темп производства рыбных консервов стабильно растет и за 11 месяцев 2020 года составил более 109%:

В Республики Крым переработкой рыбы и морепродуктов заняты более 30 субъектов. В их числе — 6 крупных рыбоконсервных заводов. Продукция рыбопереработки, а это консервы, пресервы рыбные, снеки, рыба замороженная, рыба и моллюски копченые, соленые, замороженные, икра осетровых и кефали, икра зернистая дальневосточных лососевых видов рыб реализуется на территории Крыма. Кроме того, продукция вывозится в Москву, Московскую область, Самару и другие крупные города России, а также экспортируется в Казахстан и Армению.

Также заместитель Председателя Совмина Крыма подчеркнул, что действующие рыбоперерабатывающие предприятия постоянно расширяют ассортимент, работая над производством новых видов рыбных консервов, пресервов и других видов переработки.

В Крыму на развитие отраслей рыбного хозяйства выделили 33 млн рублей

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