Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму, на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» прошёл субботник

crimeapress_news



verevo
В Крыму, на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» прошёл субботник

В Крыму, на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» прошёл субботник

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:48 21.11.2021

Депутаты крымского парламента, сотрудники Аппарата и Управления делами Госсовета РК приняли участие в уборке территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный».

В Крыму, на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» прошёл субботник

По словам первого заместителя председателя Госсовета РК Ефима Фикса, приведение в порядок территорий памятных мест — одно из приоритетных направлений экологической акции «Чистый Крым», стартовавшей в этом году по инициативе главы крымского парламента Владимира Константинова.

Сегодня субботники проходят практически во всех муниципалитетах, где позволяют погодные условия. Призываю всех жителей республики не оставаться равнодушными и участвовать в подобных акциях, чтобы Крым стал чистым и экологически благоприятным регионом, — сказал первый вице-спикер.

В Крыму, на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» прошёл субботник

Ефим Фикс передал памятные наборы школьникам, которые с экскурсией посетили мемориальный комплекс. Он поблагодарил юных крымчан за интерес к своей истории и стремление сохранить незабвенную память о трагических событиях Великой Отечественной войны.

В Крыму, на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» прошёл субботник

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

В Крыму, на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» прошёл субботник

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.