В Крыму, на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» прошёл субботник

Депутаты крымского парламента, сотрудники Аппарата и Управления делами Госсовета РК приняли участие в уборке территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный».

По словам первого заместителя председателя Госсовета РК Ефима Фикса, приведение в порядок территорий памятных мест — одно из приоритетных направлений экологической акции «Чистый Крым», стартовавшей в этом году по инициативе главы крымского парламента Владимира Константинова.

Сегодня субботники проходят практически во всех муниципалитетах, где позволяют погодные условия. Призываю всех жителей республики не оставаться равнодушными и участвовать в подобных акциях, чтобы Крым стал чистым и экологически благоприятным регионом, — сказал первый вице-спикер.

Ефим Фикс передал памятные наборы школьникам, которые с экскурсией посетили мемориальный комплекс. Он поблагодарил юных крымчан за интерес к своей истории и стремление сохранить незабвенную память о трагических событиях Великой Отечественной войны.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.