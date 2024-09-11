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В у началась массовая уборка подсолнечника
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Крыму началась массовая уборка подсолнечника

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:48 11.09.2024

На полях Республики Крым началась массовая уборка подсолнечника, активно ведутся работы в районах с наибольшей посевной площадью – Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненском. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник. В текущем году сельхозтоваропроизводителям республики предстоит убрать урожай с более, чем 57 тысяч гектаров, что превышает показатели 2023 года как минимум на 3 тысячи гектара.

В рамках мониторинга хода проведения уборочной кампании заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник посетил одно из ведущих крымских предприятий, которое специализируется на выращивании подсолнечника. Всего этой культурой в хозяйстве, расположенном селе Табачное Джанкойского района, занято 900 гектаров. Поля сейчас находятся в активной обработке.

Несмотря на сложившиеся в 2024 году неблагоприятные погодные условия, выраженные засухой, и, как следствие, предварительный прогноз по урожайности подсолнечника в 1 тонну с гектара, Республика Крым будет полностью обеспечена необходимым количеством масла семян подсолнечника. Об этом свидетельствуют и данные о достаточно высоком уровне масличности крымского подсолнечника в 2024 году: выход масла из одной семечки составляет от 35 до 40%, а по некоторым отдельно взятым сортам — и более, —  цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства Николая Тютюника.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Крым

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