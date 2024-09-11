В Крыму началась массовая уборка подсолнечника

В рамках мониторинга хода проведения уборочной кампании заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник посетил одно из ведущих крымских предприятий, которое специализируется на выращивании подсолнечника. Всего этой культурой в хозяйстве, расположенном селе Табачное Джанкойского района, занято 900 гектаров. Поля сейчас находятся в активной обработке.

Несмотря на сложившиеся в 2024 году неблагоприятные погодные условия, выраженные засухой, и, как следствие, предварительный прогноз по урожайности подсолнечника в 1 тонну с гектара, Республика Крым будет полностью обеспечена необходимым количеством масла семян подсолнечника. Об этом свидетельствуют и данные о достаточно высоком уровне масличности крымского подсолнечника в 2024 году: выход масла из одной семечки составляет от 35 до 40%, а по некоторым отдельно взятым сортам — и более, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства Николая Тютюника.