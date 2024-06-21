В Крыму началась уборка персика сортов раннего срока созревания. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства РК. По ее информации, в этом году аграриям предстоит собрать урожай с площади более 1 200 гектаров.

Республика Крым является одним из лидеров по производству персиков в России. По оперативным данным администраций муниципальных образований, в 2023 году (без учёта хозяйств населения) убрано более 1,9 тонн персика. В планах этого года собрать не меньше уровня прошлого года. В текущем году первыми к уборке персиков ранних сортов приступили садоводы Бахчисарайского района. Общая площадь под многолетними насаждениями в Бахчисарайском районе составляет около 1 400 гектаров, из которых под персиком занято более 300 гектаров. В этом районе персик выращивают 53 предприятия разных форм собственности, — прокомментировала Алиме Зарединова.

Также врио министра рассказала о том, что наиболее распространенные сорта персиков в Крыму: «Золотая Москва», «Золотой юбилей», «Сочный», «Ветеран», «Редхейвен», «Белый лебедь», «Юбилейный», «Мареми» и «Кремлёвский». К массовой уборке персика предприятия республики приступят в конце июня. Уборку данной культуры планируют завершить до середины сентября. Что же касается урожая косточковых культур в целом врио министра рассказала о том, что косточковые сады произрастают во всех муниципальных районах Республики Крым.

По данным статистики за 2023 год, общая площадь косточковых культур (черешня, вишня, кизил, алыча, слива, абрикос, персик) во всех категориях хозяйств составила более 5 600 гектаров, в том числе в плодоносящем возрасте порядка 3700 гектаров. Наибольшие площади данных культур расположены в хозяйствах Джанкойского района – порядка 600 гектаров, Бахчисарайского района – более 600 гектаров, Черноморского – 380 гектаров. В 2023 году валовой сбор косточковых культур составил более 6 тонн, — отметила врио министра сельского хозяйства РК.

Алиме Зарединова также сообщила о том, что государство активно поддерживает сельхозпроизводителей, предлагая помощь, как опытным, так и начинающим аграриям. Главная цель – обеспечить финансовую стабильность АПК. Государственная поддержка оказывается в форме субсидии на закладку персиков, установку шпалеры и противоградовой сетки.

Фото: минсельхоз РК.

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