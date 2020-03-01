Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Суды Крыма | В Крыму начаты суды о банкротстве двух строительных компаний

crimeapress_news

В Крыму начаты суды о банкротстве двух строительных компаний

В Крыму начаты суды о банкротстве двух строительных компаний

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:53 01.03.2020

Арбитражный суд Республики Крым возбудил в отношении компаний-застройщиков – ООО «Алупка Резорт» и ЖСК «Чайный дом» — производство по делу о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба Службы государственного строительного надзора РК.

В отношении первого застройщика Арбитражный суд РК вынес определение еще 7 ноября 2019 года, а в отношении второго – 17 января 2020-го.

Граждане-участники строительства имеют право предъявить свои требования о признании указанных застройщиков несостоятельными (банкротами) в порядке упрощенной процедуры. Консультации гражданам, которые пострадали от действий данных застройщиков, представляет некоммерческая организация «Крымский республиканский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, — уточняет пресс-служба.

ИА «Крыминформ» напоминает: ранее вице-премьер Республики Евгений Кабанов попросил обманутых дольщиков выйти на контакт с властями республики. Соответствующее обращение опубликовано на портале Совмина РК. Девелоперы, уличенные в мошеннических действиях, сотрудничать с властями отказались.

В Крыму начаты суды о банкротстве двух строительных компаний

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.