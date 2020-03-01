В Крыму начаты суды о банкротстве двух строительных компаний

Арбитражный суд Республики Крым возбудил в отношении компаний-застройщиков – ООО «Алупка Резорт» и ЖСК «Чайный дом» — производство по делу о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба Службы государственного строительного надзора РК.

В отношении первого застройщика Арбитражный суд РК вынес определение еще 7 ноября 2019 года, а в отношении второго – 17 января 2020-го.

Граждане-участники строительства имеют право предъявить свои требования о признании указанных застройщиков несостоятельными (банкротами) в порядке упрощенной процедуры. Консультации гражданам, которые пострадали от действий данных застройщиков, представляет некоммерческая организация «Крымский республиканский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, — уточняет пресс-служба.

ИА «Крыминформ» напоминает: ранее вице-премьер Республики Евгений Кабанов попросил обманутых дольщиков выйти на контакт с властями республики. Соответствующее обращение опубликовано на портале Совмина РК. Девелоперы, уличенные в мошеннических действиях, сотрудничать с властями отказались.