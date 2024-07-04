В Крыму наказали женоубийцу

В колонию отправился житель Советского района, признанный виновным в убийстве. Судом установлено, что мужчина в середине февраля 2024 года в ходе ссоры нанес своей 59-летней супруге множественные удары топором, а также руками и ногами по голове и туловищу, от чего последняя скончалась.

С учетом позиции прокурора суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в республиканской прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

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