В Крыму намерены увеличить число коек в обсерваторах, а пребывание приезжих в них сделать платным

О необходимости увеличения коек в обсерваторах заявила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и городу федерального значения Севастополю – главный государственный санитарный врач по РК и г. Севастополю Наталья Пеньковская.

По-прежнему большое количество лиц прибывает через автомобильные пункты пропуска, за последние сутки 21 человек прибыл через автомобильные пункты пропуска, они все помещены в обсерватор. На сегодняшний день в этой ситуации, которая у нас есть, коечная мощность обсерватора нам позволяет это делать. Но с учетом миграционных процессов, которые будут увеличиваться к летнему сезону, мы должны подготовить дополнительные койки в обсерваторах.

По словам Главы Крыма Сергея Аксёнова, принято решение о том, что пребывание в обсерваторах граждан, прибывших без подтвержденной причины в Крым, будет платным. Соответствующий Указ Главы Крыма с порядком помещения в обсерваторы будет опубликован сегодня до конца дня.

Мы договорились, что граждане других субъектов, которые едут бесцельно или по личным вопросам, не касающимся работы органов государственной власти, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы платить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе исковые требования должны направляться в суд и взыскивать всю сумму. Во всех субъектах РФ введены такие же режимы, – цитирует пресс-служба Главу Республики.

Сергей Аксёнов также поручил в публичном поле комментировать все обращения на темы выплат медицинским работникам.

Прошу всех, кто обращается с данными вопросами, оставлять номера телефонов для обратной связи. При этом персональные данные заявителей озвучены не будут. По всем обращениям, где есть нарушения законодательства, как и по предыдущим обращениям, Следственный комитет проводит проверку, результаты которой также будут озвучены, чтобы все понимали, что мы ничего не скрываем и справедливость будет восстановлена, – подчеркнул Глава Крыма.