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В Крыму намерены вакцинировать от Covid-19 селян-сотрудников сферы АПК
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Крыму намерены вакцинировать от Covid-19 селян-сотрудников сферы АПК

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:20 16.01.2021

Минсельхоз Крыма планирует провести вакцинацию от Covid-19 селян, занятых в отрасли сельхозпроизводства республики. Для этого необходимы порядка 110000 доз вакцины.

Для предприятий животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности непрерывного действия в Республике Крым потребность в вакцине от коронавирусной инфекции составляет 25059 доз. Заявки на необходимое количество вакцин для сотрудников предприятий непрерывного цикла работы будут сформированы в ближайшее время, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, в 2020 году регионы получили большой опыт работы в условиях пандемии – удалось обеспечить бесперебойную деятельность отрасли и сохранить темпы роста производства продукции АПК.  В настоящее время ситуация оценивается как стабильная, однако эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются. В этой связи на сельхозпредприятиях республики организован постоянный мониторинг, а также усилены меры профилактики.

Минсельхоз Крыма с целью предупреждения и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации по этому вопросу на сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности, а также на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, — отмечает чиновник.

Также, заместитель Председателя Правительства РК уточнил, что сотрудники ведомства регулярно выезжают на предприятия и проводят консультации по вопросам предупреждения и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время предприятия агропромышленного комплекса Республики работают в штатном режиме.

Предприятиям АПК и пищевой и перерабатывающей промышленности, включая системообразующие организации Крыма, рекомендовано организовать работу по созданию кадрового резерва в целях обеспечения продовольственной безопасности, — прокомментировал заместитель Председателя Совмина.

В Крыму намерены вакцинировать от Covid-19 селян-сотрудников сферы АПК

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