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В Крыму неонацист пытались поджечь мечеть
фото: скрин видео пресс-службы Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю/ ТАСС

В Крыму неонацист пытались поджечь мечеть

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:32 28.03.2025

Сторонник террористической неонацистской организации задержан в Республике Крым. Он причастен к нападению на граждан, порче имущества и экстремизму, а также по заданию СБУ собирался поджечь мечеть, сообщили журналистам в управлении ФСБ по региону и городу Севастополю.

Задержан 18-летний житель Республики Крым, причастный к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи. В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует телеграм-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным управления, задержанный поддерживал связь с главарем террористической организации из Украины, который дал ему задание поджечь мечеть за $1 тыс.

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Задержание стало результатом работы сотрудников центра противодействия экстремизму МВД по республике и сотрудников регионального управления ФСБ. Они выяснили, что задержанный участвовал в «акциях прямого действия», а также передавал местным жителям через тайники коктейли Молотова и другие предметы для совершения преступлений за денежное вознаграждение, которое выплачивалось криптовалютой, перечисленной кураторами из СБУ.

Как сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю, возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта). Следователи также устанавливают причастность молодого человека к другим преступлениям.

источник: ТАСС
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