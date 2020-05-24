Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму новый очаг коронавируса – стройгородок дорожников под Симферополем

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму новый очаг коронавируса – стройгородок дорожников под Симферополем
Фото: ФБ

В Крыму новый очаг коронавируса – стройгородок дорожников под Симферополем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 24.05.2020

Как мы уже сообщали, в Крыму за минувшие сутки выявлено 14 человек, зараженных коронавирусом. 11 из них – дорожные рабочие. Очаг – стройгородок под Симферополем.

В Симферополе зарегистрирован очаг новой коронавирусной инфекции в строительном городке – это дорожно-строительная компания, которая базируется на территории Симферопольского района. 11 случаев подтверждено новой коронавирусной инфекции, – сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Всего в стройгородке — 411 человек. Все они были обследованы на наличие COVID-19. Положительный результат был у 11 человек. Сейчас определяется круг контактных лиц. Сами зараженные помещены в 7-ю горбольницу Симферополя, а в помещениях, в которых они находились, проведена заключительная дезинфекция.

На сегодняшний день организован весь комплекс мероприятий, проведена заключительная дезинфекция. 10 человек не имеют клинических проявлений, у одного человека есть клинические проявления. Все госпитализированы в седьмую городскую больницу. Принято решение о приостановлении деятельности данного предприятия, они находятся под медицинским наблюдением, — заявила Пеньковская.

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил ряд нарушений организации работы и проживания строителей. Все рабочие, у которых появятся симптомы заражения, будут переведены в больницу, остальные наблюдаются по месту проживания. По периметру установлены патрули МВД и Росгвардии.

В Крыму новый очаг коронавируса – стройгородок дорожников под Симферополем

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.