В Крыму обещают жестко пресекать враньё, панику и фейки о коронавирусе

В ходе очередного заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Крыму принято решение усилить борьбу с недостоверной информацией об инфекции. За последние 2-3 дня число фейков, панических объявлений и провокационных вбросов в соцсетях и на ряде сайтов выросло в разы. «Паникерами» и «проокатрами» займутся не только мининформ РК с Роскомнадзором, но и силовики: ФСБ и МВД.

Обращаюсь к крымчанам – прошу, руководствуйтесь в своих действиях информацией, размещенной на официальных ресурсах органов власти. Мы всегда действовали и будем действовать открыто, в интересах крымчан и граждан Российской Федерации… По вбросам, там, где видно, что есть умысел, соответственно работать совместно с МВД, ФСБ по установлению тех, кто пытается панику посеять. Я прошу принимать меры по блокированию ресурсов, если такие выступают и распространяют. Различные могут быть провокационные вопросы, тем более, рядом наши соседи находятся не совсем дружественные. Многие вещи могут прийти оттуда, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Основные фейки на сегодняшний день: «перекрыт Крымский мост», «растут цены на всё», «тотальная дезинфекция по домам», «сдайте наличные деньги на дезинфекцию» (глупая шутка, но все же), «ночное распыление чего-то там над городами».