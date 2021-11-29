В Крыму объявлен победитель конкурса на предоставление субсидий кинематографистам

Министерство культуры Республики Крым подвело итоги конкурса на предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов (части национальных фильмов) на территории Республики Крым.

Приказом Министерства культуры Республики Крым от 16.09.2021 №226 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» назначено уполномоченным учреждением, которое с 10 июля по 30 октября осуществляло прием и рассмотрение заявочной документации, представленной участниками конкурса, на комплектность и достоверность предоставленных сведений в заявочной документации, а также проверяло участников конкурса на соответствие их критериям и требованиям, установленным Порядком (постановление Совета министров Республики Крым от 17.05.2021 №286), — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

10 ноября 2021 года в 11:00 в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» состоялось заседание комиссии для рассмотрения и оценки заявочных документаций организаций кинематографии, подавших заявочную документацию для участия в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета Республики Крым юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов (части национальных фильмов) на территории Республики Крым.

На заседании комиссии были рассмотрены все поступившие на конкурс заявочные документации на комплектность и достоверность представленных сведений участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе.

ООО «Кинокомпания «22» (художественный фильм «Своя война»); ООО Кинопрограмма «XXI век» (художественный фильм «Клятва»); ООО «Кинокомпания «Киммерия» (художественный фильм «Феодосийская сказка»).

Информация об участниках конкурса, заявочная документация которых была отклонена, отсутствует, так как все участники, которые подали заявочную документацию, были допущены к конкурсу.

В соответствии с подпунктом 2.17 пункта 2 участникам конкурса по результатам заседания конкурсной комиссии были присвоены следующие порядковые номера:

№1 ООО «Кинокомпания «Киммерия» (художественный фильм «Феодосийская сказка»).

№2 ООО Кинопрограмма «XXI век» (художественный фильм «Клятва»);

№3 ООО «Кинокомпания «22» (художественный фильм «Своя война»).

По результатам заседания конкурсной комиссии и оценки заявочной документации участников конкурса победителем конкурса признана

ООО «Кинокомпания «Киммерия» («Феодосийская сказка»), которая набрала наибольшее итоговое количество баллов – (122 балла) и с которой будет заключено соглашение о предоставлении субсидии.

Размер субсидии ООО «Кинокомпания «Киммерия» («Феодосийская сказка») на возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Республики Крым, составляет 1 761 845 руб. (20% от суммы затрат на производство национального фильма на территории Республики Крым, которая составляет 8 809 225,08 руб.).

Источник: Министерство культуры Республики Крым