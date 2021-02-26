В Крыму обучают командиров и комиссаров студенческих трудотрядов

С 26 по 28 февраля 2021 г. на базе санатория «Ай-Петри» в п. Кореиз при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым проходит Региональная школа подготовки командных составов студенческих отрядов. Участниками стали более 50 представителей командных составов студенческих отрядов Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».

На протяжении трех дней командиры, комиссары и мастера линейных студенческих отрядов смогут закрепить базовые знания о студотрядовском движении и повысить свои профессиональные компетенции, — рассказали в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

После прохождения образовательного курса участники пройдут аттестацию и проверят свой уровень знаний. Аттестованным будут вручены сертификаты об успешном прохождении Региональной школы командных составов студенческих отрядов Республики Крым.

Данная школа станет важным этапом в подготовке студенческих отрядов Республики Крым для работы на трудовом семестре 2021 года и качественно новым форматом привлечения крымской молодежи к трудовой деятельности на полуострове, — отмечает заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Андруцкий.