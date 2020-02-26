В Крыму обучают начинающих фермеров

В Крыму обучение для начинающих фермеров стартовало в Информационно-консультационном центре АПК стартовало обучение для начинающих фермеров. Курсы профобразования проходят для более 60 селян.

Стартовали двухнедельные курсы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации по сельскохозяйственной специальности для начинающих фермеров. Образовательная программа призвана обеспечить участникам госпрограммы грантовой поддержки в рамках мероприятий, направленных на развитие малых форм хозяйствования необходимыми документами о получении сельскохозяйственного образования, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства рК Андрея Рюмшина.

Три года назад, отмечают в ведомстве, начинающий фермер, обратившийся за господдержкой, но не имевший сельскохозяйственного образования, не мог участвовать в конкурсном отборе. Сегодня каждый начинающий предприниматель в сфере сельского хозяйства сможет после 72 часов обучения получить соответствующее удостоверение и претендовать на господдержку.

По сообщению директора ГБУ РК «Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» Оксаны Токаренко, этой весной на базе ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» также пройдут курсы профессионального обучения по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства по категории F» (комбайнёр). Основное требование к участникам курсов: наличие удостоверения тракториста-машиниста любой из категорий («B», «C», «D», «E»).

Помимо этого, учреждение на постоянной основе оказывает широкий спектр консалтинговых услуг. Так, учреждённый на базе ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике Крым, осуществляет информационно-консультационное сопровождение в сфере АПК всех категорий сельхозтоваропроизводителей Республики Крым.